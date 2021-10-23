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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:22
PrimusInterPares написав:
про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать
мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.
PrimusInterPares написав:
Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.
смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).
уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе
а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму
PrimusInterPares написав:
про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.
я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете
баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:09
trololo написав: PrimusInterPares написав:
про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)
мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.
PrimusInterPares написав:
Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.
смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).
уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе :) а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму :)
PrimusInterPares написав:
про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.
я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете :) баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.
1.5 млн по 50к = 75 млрд продаж при капитализации в 900 млрд. и ещё что то пишите про чью то тупость :) Адепты такие адепты. Математика действительно простая наука, но к сожалению ваших знаний даже для неё недостаточно, но ничего- жизнь длинная. возможно под конец осознаете ;)
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:44
примус, ты хоть копейку на падение теслы поставил? я почти 100к не гривен заработал на тесле, а ты сколько на шортах?
смешной мальчишка, считающий себя умнее рынка
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