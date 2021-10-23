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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:22

  PrimusInterPares написав:про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)


мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.

  PrimusInterPares написав:Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.


смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).

уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе :) а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму :)

  PrimusInterPares написав:про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.


я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете :) баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:09

Re: Идеи для торговли на рынках США

trololo написав:
  PrimusInterPares написав:про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)


мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.

  PrimusInterPares написав:Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.


смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).

уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе :) а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму :)

  PrimusInterPares написав:про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.


я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете :) баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.


1.5 млн по 50к = 75 млрд продаж при капитализации в 900 млрд. и ещё что то пишите про чью то тупость :) Адепты такие адепты. Математика действительно простая наука, но к сожалению ваших знаний даже для неё недостаточно, но ничего- жизнь длинная. возможно под конец осознаете ;)

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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:44

примус, ты хоть копейку на падение теслы поставил? я почти 100к не гривен заработал на тесле, а ты сколько на шортах? :) смешной мальчишка, считающий себя умнее рынка
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:42

Re: Идеи для торговли на рынках США

trololo написав:примус, ты хоть копейку на падение теслы поставил? я почти 100к не гривен заработал на тесле, а ты сколько на шортах? :) смешной мальчишка, считающий себя умнее рынка
Смешной это чел который относится к инвестициям как к ставкам. Мне хватает того что за прошлый год я обошел СиПи в несколько раз с моей толерантностью к рискам. а то что ты заработал почти 100к ни о чем не говорит, ведь ты не указал сколько вложил. Даже в таких тонкостях видно что ты не инвестор, а лишь унылая пародия. И от ВСБ тебя отличает лишь то что ты не научился пользоваться опционами, а до сих пор оперируешь понятиями " шортить"

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:40

  PrimusInterPares написав:
trololo написав:примус, ты хоть копейку на падение теслы поставил? я почти 100к не гривен заработал на тесле, а ты сколько на шортах? :) смешной мальчишка, считающий себя умнее рынка
Смешной это чел который относится к инвестициям как к ставкам. Мне хватает того что за прошлый год я обошел СиПи в несколько раз с моей толерантностью к рискам. а то что ты заработал почти 100к ни о чем не говорит, ведь ты не указал сколько вложил. Даже в таких тонкостях видно что ты не инвестор, а лишь унылая пародия. И от ВСБ тебя отличает лишь то что ты не научился пользоваться опционами, а до сих пор оперируешь понятиями " шортить"

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так ты не ответил, сколько денег вложил в свой прогноз падения теслы. подозреваю что ноль целых хрен десятых. это и есть твоя собственная же оценка твоего же мнения, и я с ней в принципе согласен :)

все вы хейтерки, кроме того что глупенькие, еще и боязливые, чтобы своим же "советам" следовать. если я выложу скрин с портфолио аналитика тебе легче станет, если увидишь там 10х? я как раз инвестор, и досконально изучил компанию в которую вкладываю свои кровные. а ты клоун, понимание рынка которого ограничивается оценкой п/е и чтением бульварной прессы. и если бы читал ветку внимательно, видел бы мои опционные сделки, ии не пытался бы укусить за пятку, как шелудивый пес.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:33

Re: Идеи для торговли на рынках США

  trololo написав:я как раз инвестор, и досконально изучил компанию в которую вкладываю свои кровные

Якщо не секрет зараз акції яких компаній оцінюєте як “buy” ? крім TSLA
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