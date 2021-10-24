trololo написав:

PrimusInterPares написав: про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)

про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)

PrimusInterPares написав: Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.

Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.

PrimusInterPares написав: про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.

про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.

мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе :) а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму :)я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете :) баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.