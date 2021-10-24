PrimusInterPares написав:про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать
мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.
PrimusInterPares написав:Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.
смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).
уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму
PrimusInterPares написав:про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.
я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.
PrimusInterPares написав:про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)
мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.
PrimusInterPares написав:Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.
смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).
уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе :) а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму :)
PrimusInterPares написав:про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.
я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете :) баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.
1.5 млн по 50к = 75 млрд продаж при капитализации в 900 млрд. и ещё что то пишите про чью то тупость :) Адепты такие адепты. Математика действительно простая наука, но к сожалению ваших знаний даже для неё недостаточно, но ничего- жизнь длинная. возможно под конец осознаете ;)
trololo написав:примус, ты хоть копейку на падение теслы поставил? я почти 100к не гривен заработал на тесле, а ты сколько на шортах? смешной мальчишка, считающий себя умнее рынка
Смешной это чел который относится к инвестициям как к ставкам. Мне хватает того что за прошлый год я обошел СиПи в несколько раз с моей толерантностью к рискам. а то что ты заработал почти 100к ни о чем не говорит, ведь ты не указал сколько вложил. Даже в таких тонкостях видно что ты не инвестор, а лишь унылая пародия. И от ВСБ тебя отличает лишь то что ты не научился пользоваться опционами, а до сих пор оперируешь понятиями " шортить"
trololo написав:примус, ты хоть копейку на падение теслы поставил? я почти 100к не гривен заработал на тесле, а ты сколько на шортах? смешной мальчишка, считающий себя умнее рынка
Смешной это чел который относится к инвестициям как к ставкам. Мне хватает того что за прошлый год я обошел СиПи в несколько раз с моей толерантностью к рискам. а то что ты заработал почти 100к ни о чем не говорит, ведь ты не указал сколько вложил. Даже в таких тонкостях видно что ты не инвестор, а лишь унылая пародия. И от ВСБ тебя отличает лишь то что ты не научился пользоваться опционами, а до сих пор оперируешь понятиями " шортить"
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так ты не ответил, сколько денег вложил в свой прогноз падения теслы. подозреваю что ноль целых хрен десятых. это и есть твоя собственная же оценка твоего же мнения, и я с ней в принципе согласен
все вы хейтерки, кроме того что глупенькие, еще и боязливые, чтобы своим же "советам" следовать. если я выложу скрин с портфолио аналитика тебе легче станет, если увидишь там 10х? я как раз инвестор, и досконально изучил компанию в которую вкладываю свои кровные. а ты клоун, понимание рынка которого ограничивается оценкой п/е и чтением бульварной прессы. и если бы читал ветку внимательно, видел бы мои опционные сделки, ии не пытался бы укусить за пятку, как шелудивый пес.
Для рынка может появиться хороший пуш. Есть перспектива, что до четверга все-таки примут 3-х триллионный инфраструктурный и социальный пакет Байдена. Доламывают последних левых демократов, которые настаивают на больших ассигнованиях. В Сенате 50 голосов плюс голос вице-президента уже есть. В четверг Байден планирует уехать на G20, хочет на белом коне. Неделя будет замечательная. Всем пиготовить совковую лопату и мешок.
Monday: HSBC (HBCYF), Kimberly-Clark (KMB), Restaurant Brands and Facebook earnings Tuesday: Saudi Arabia's annual investing conference kicks off; US consumer confidence data; 3M (MMM), General Electric (GE), Hasbro (HAS), JetBlue (JBLU), Lockheed Martin (LMT), UBS (UBS), Alphabet, Microsoft, Twitter (TWTR) and Visa (V) earnings Wednesday: Boeing (BA), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Harley-Davidson (HOG), Hilton (HLT), Kraft Heinz (KHC), McDonald's (MCD), Spotify (SPOT) and Ford (F) earnings Thursday: US third quarter GDP release; Anheuser-Busch InBev (BUD), Caterpillar (CAT), Hershey (HSY), Mastercard (MA), Royal Dutch Shell (RDSA), Amazon, Apple and Starbucks (SBUX) earnings Friday: US personal income and inflation data; Chevron (CVX), Colgate-Palmolive (CL) and ExxonMobil (XOM) earnings