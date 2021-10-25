Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
airmax78 написав:
zРадио написав:А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.
Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.