Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
airmax78 написав:
zРадио написав:А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.
Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.
Libo написав:И вообще, в условиях предстоящего климатического саммита и байденовской энергетической программы сейчас стоит по полной запаковаться акциями новой и зеленой энергетики. Мы переходим в 4-й технологический уклад, который будет базироваться на новой энергии. Пересядем на EV быстрее, чем в свое время на авто с лошадей.
Вчера все СМИ и аналитики обошли вниманием одно эпохальное событие. Я давно агитировал за водородную энергетику и рассказывал, что держу в своем портфеле водородные акции NKLA, PLUG, BLDP и BE. Некоторые относились к этому очень скептически. И вот вчера Bloom Energy (BE) подписала $4,5 млрд. соглашение с южнокорейской SK Group о сотрудничестве и поставке 500 MW энергии из водорода. Акции BE сразу выросли на 37%. И паровозом PLUG +7%, ВLDP 5%, NKLA 3,5%. Значит зеленая водородная энергетика это не миф, как многим казалось. Это реальность, у которой большое будущее.