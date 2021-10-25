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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:32

  Ukrainian написав:Hertz orders 100,000 Teslas in deal reportedly worth $4.2 billion

https://www.theverge.com/2021/10/25/227 ... rify-fleet


На днях капа возьмет триллион. Уже 984 млрд

_______________

Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз? :lol:

Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
  airmax78 написав:
  zРадио написав:А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.

Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:00

продал немного (20% от позиции) теслы сегодня по 990 и 995 страждущим, немного освободил плечи.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:49

Поздравляю всех сегодня с праздником на нашей улице!
Замечательный день.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:43

Обычно у Теслы складывается бурная двухдневочка... :wink:
Как там сегодня у нас сложится? :roll: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:42

  Libo написав:И вообще, в условиях предстоящего климатического саммита и байденовской энергетической программы сейчас стоит по полной запаковаться акциями новой и зеленой энергетики. Мы переходим в 4-й технологический уклад, который будет базироваться на новой энергии. :idea:
Пересядем на EV быстрее, чем в свое время на авто с лошадей. :?


Вчера все СМИ и аналитики обошли вниманием одно эпохальное событие. :!:
Я давно агитировал за водородную энергетику и рассказывал, что держу в своем портфеле водородные акции NKLA, PLUG, BLDP и BE.
Некоторые относились к этому очень скептически.
И вот вчера Bloom Energy (BE) подписала $4,5 млрд. соглашение с южнокорейской SK Group о сотрудничестве и поставке 500 MW энергии из водорода. Акции BE сразу выросли на 37%. :shock: И паровозом PLUG +7%, ВLDP 5%, NKLA 3,5%.
Значит зеленая водородная энергетика это не миф, как многим казалось. Это реальность, у которой большое будущее. :idea:
Libo
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