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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:32
На днях капа возьмет триллион. Уже 984 млрд
_______________
Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз? Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
airmax78 написав: zРадио написав:
А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник"
. Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.
Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:00
продал немного (20% от позиции) теслы сегодня по 990 и 995 страждущим, немного освободил плечи.
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trololo
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Libo
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:42
Libo написав:
И вообще, в условиях предстоящего климатического саммита и байденовской энергетической программы сейчас стоит по полной запаковаться акциями новой и зеленой энергетики. Мы переходим в 4-й технологический уклад, который будет базироваться на новой энергии.
Пересядем на EV быстрее, чем в свое время на авто с лошадей.
Вчера все СМИ и аналитики обошли вниманием одно эпохальное событие.
Я давно агитировал за водородную энергетику и рассказывал, что держу в своем портфеле водородные акции NKLA, PLUG, BLDP и BE.
Некоторые относились к этому очень скептически.
И вот вчера Bloom Energy (BE) подписала $4,5 млрд. соглашение с южнокорейской SK Group о сотрудничестве и поставке 500 MW энергии из водорода. Акции BE сразу выросли на 37%.
И паровозом PLUG +7%, ВLDP 5%, NKLA 3,5%.
Значит зеленая водородная энергетика это не миф, как многим казалось. Это реальность, у которой большое будущее.
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Libo
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Додано: Вів 26 жов, 2021 17:09
Большое будущее за управляемым термоядерным синтезом, а сжигать водород дело нехитрое.
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phantom_systems
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:01
phantom_systems написав:
Большое будущее за управляемым термоядерным синтезом, а сжигать водород дело нехитрое.
Наша Вселенная это сплошной водород. Она бесконечна и этот ресурс неисчерпаем. И во-вторых, пока твой синтез замутят, нам надо же на чем-то зарабатывать ...
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