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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:45

  Libo написав:
  trololo написав:500 Мвт это ниочем. не взлетит водород, печать подпись


Ты подскажи это ученым и инженерам международных корпораций. А то они глупые тратят на свои водородные изыскания миллиарды долларов и не знают этой простой истины. :lol:

ЗЫ-1 Когда человек научился производить электричество, вердикт был печальным - изобретение не имеет практического применения, т.к. передача электричества прямого тока на значительные расстояния невозможна. Потом фарадеи и теслы им элементарно решили эту задачу с помощью генератора переменного тока.

ЗЫ-2. Производят уже, и вовсю.


сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.

конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.

время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:09

  trololo написав:сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.

конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.

время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами.


Под каким капотом? Посмотри сайт Bloom Energy. Они производят электроэнергию из зеленого водорода для предприятий, организаций и жилых домов. Автономный беспрерывный источник или на случай отключения сети, как было зимой в Техасе.
https://www.bloomenergy.com/
"Под капотом" делает Никола. Так уже давно ездят вовсю на испытаниях.

Libo
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  #<1 ... 301302303304
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