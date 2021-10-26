Libo написав:
Ты подскажи это ученым и инженерам международных корпораций. А то они глупые тратят на свои водородные изыскания миллиарды долларов и не знают этой простой истины.
ЗЫ-1 Когда человек научился производить электричество, вердикт был печальным - изобретение не имеет практического применения, т.к. передача электричества прямого тока на значительные расстояния невозможна. Потом фарадеи и теслы им элементарно решили эту задачу с помощью генератора переменного тока.
ЗЫ-2. Производят уже, и вовсю.
сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.
конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.
время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами.