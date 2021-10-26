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#<1 ... 301302303304 Додано: Сер 27 жов, 2021 08:45 Libo написав: trololo написав: 500 Мвт это ниочем. не взлетит водород, печать подпись 500 Мвт это ниочем. не взлетит водород, печать подпись



Ты подскажи это ученым и инженерам международных корпораций. А то они глупые тратят на свои водородные изыскания миллиарды долларов и не знают этой простой истины.



ЗЫ-1 Когда человек научился производить электричество, вердикт был печальным - изобретение не имеет практического применения, т.к. передача электричества прямого тока на значительные расстояния невозможна. Потом фарадеи и теслы им элементарно решили эту задачу с помощью генератора переменного тока.



ЗЫ-2. Производят уже, и вовсю.



Ты подскажи это ученым и инженерам международных корпораций. А то они глупые тратят на свои водородные изыскания миллиарды долларов и не знают этой простой истины.ЗЫ-1 Когда человек научился производить электричество, вердикт был печальным - изобретение не имеет практического применения, т.к. передача электричества прямого тока на значительные расстояния невозможна. Потом фарадеи и теслы им элементарно решили эту задачу с помощью генератора переменного тока.ЗЫ-2. Производят уже, и вовсю.

сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.



конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.



время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами. сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами. trololo

Повідомлень: 5354 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2520 раз. Подякували: 1363 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:09 trololo написав: сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.



конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.



время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами. сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами.



Под каким капотом? Посмотри сайт Bloom Energy. Они производят электроэнергию из зеленого водорода для предприятий, организаций и жилых домов. Автономный беспрерывный источник или на случай отключения сети, как было зимой в Техасе.

https://www.bloomenergy.com/

"Под капотом" делает Никола. Так уже давно ездят вовсю на испытаниях.



Под каким капотом? Посмотри сайт Bloom Energy. Они производят электроэнергию из зеленого водорода для предприятий, организаций и жилых домов. Автономный беспрерывный источник или на случай отключения сети, как было зимой в Техасе."Под капотом" делает Никола. Так уже давно ездят вовсю на испытаниях. Libo 2

Повідомлень: 10327 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 301302303304 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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