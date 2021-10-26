trololo написав:500 Мвт это ниочем. не взлетит водород, печать подпись
Ты подскажи это ученым и инженерам международных корпораций. А то они глупые тратят на свои водородные изыскания миллиарды долларов и не знают этой простой истины.
ЗЫ-1 Когда человек научился производить электричество, вердикт был печальным - изобретение не имеет практического применения, т.к. передача электричества прямого тока на значительные расстояния невозможна. Потом фарадеи и теслы им элементарно решили эту задачу с помощью генератора переменного тока.
ЗЫ-2. Производят уже, и вовсю.
сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.
конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.
время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами.
trololo написав:сколько производят? ну вот реально на сегодняшний день. как производят? с каким кпд и ценой? какие катализаторы используют? как хранят? кто будет ездить с бомбой под капотом? инфраструктура.. и самое главное зачем, если аккумы уже дают запас хода 500 км легко.
конечно, все могут ошибаться, но почти уверен, что водород так и останется ближайшие лет 50 в виде концептов и демонстратора технологий. ну может какое то нишевое использование. но точно не в массовом индивидуальном транспорте.
время рассудит. но EV растет здесь и сейчас, а водород кормит перспективами.
Под каким капотом? Посмотри сайт Bloom Energy. Они производят электроэнергию из зеленого водорода для предприятий, организаций и жилых домов. Автономный беспрерывный источник или на случай отключения сети, как было зимой в Техасе. https://www.bloomenergy.com/ "Под капотом" делает Никола. Так уже давно ездят вовсю на испытаниях.
У водорода есть плюсы по сравнению с электро. Низкая себестоимость конечного изделия (баллон стоит несоизмеримо ниже батареи). Высокая плотность хранения энергии (баллон с сжатым водородом теоретически вне конкуренции по сравнению с батареей). Высокая скорость перезарядки (минута времени и баллон заправлен). Низкий износ (баллоны фактически вечные, только преобразователи изнашиваются).
Из основных минусов пока что отсутствие инфраструктуры. Высокая себестоимость из-за использования металлов платиновой группы в преобразователях на основе протонообменных мембран. Себестоимость водородных ДВС приемлемая, но КПД посредственный.
How Much $10,000 Invested In Tesla Stock 10 Years Ago Is Worth Now
If you invested $10,000 with founder Elon Musk 10 years ago, your stake would be worth $1.8 million now. That works out to a more than 68% average annual return. The same $10,000 put into the S&P 500 during that time grew just 272% to $37,115. That's just 14% compounded annually.
Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
airmax78 написав:
zРадио написав:А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.
Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.
ты хочешь чтобы он продал все имущество и шортил теслу без стопа?
Он писал что шортит теслу, и давно не было на форум. Может он не живой уже?
Shiba inu coin soared to a new record on Wednesday, capping a surge of over 60,000,000% over the past year.
The parody cryptocurrency — which appears to be inspired by dogecoin, another meme cryptocurrency — is up almost 30% over the past 24 hours, according to CoinGecko. It has pared back some of its gains since hitting its all-time high early morning US time, but remains the 11th biggest digital currency by market capitalization. The token, which was launched last year, has surged roughly 100% in the last seven days, and now has a a market value of about $26 billion. Like dogecoin, shiba inu coin features the Shiba Inu dog as its mascot. Its meteoric rise has made some investors millionaires overnight.