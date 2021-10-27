phantom_systems написав:У водорода есть плюсы по сравнению с электро. Низкая себестоимость конечного изделия (баллон стоит несоизмеримо ниже батареи). Высокая плотность хранения энергии (баллон с сжатым водородом теоретически вне конкуренции по сравнению с батареей). Высокая скорость перезарядки (минута времени и баллон заправлен). Низкий износ (баллоны фактически вечные, только преобразователи изнашиваются).
спасибо за мнение. ради интереса погуглил - баллон с прома 4 тгрн, действительно прикольно
НО! в топливных ячейках, которым прочат большую перспективу, используется сжиженный водород, если я ничего не путаю. а это другое давление и молекулярная текучесть. надо будет обновить свои познания, может действительно че придумали
и что с добычей водорода? откуда, почем