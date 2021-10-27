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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:23

  phantom_systems написав:У водорода есть плюсы по сравнению с электро. Низкая себестоимость конечного изделия (баллон стоит несоизмеримо ниже батареи). Высокая плотность хранения энергии (баллон с сжатым водородом теоретически вне конкуренции по сравнению с батареей). Высокая скорость перезарядки (минута времени и баллон заправлен). Низкий износ (баллоны фактически вечные, только преобразователи изнашиваются).


спасибо за мнение. ради интереса погуглил - баллон с прома 4 тгрн, действительно прикольно https://kiev.prom.ua/p928325667-ballon-vodorodnyj.html?

НО! в топливных ячейках, которым прочат большую перспективу, используется сжиженный водород, если я ничего не путаю. а это другое давление и молекулярная текучесть. надо будет обновить свои познания, может действительно че придумали

и что с добычей водорода? откуда, почем
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:16

  trololo написав:и что с добычей водорода? откуда, почем


As of 2020 green hydrogen costs between $2.50-6.80 per kilogram and turquoise hydrogen $1.40-2.40/kg or blue hydrogen $1.40-2.40/kg compared with high-carbon grey hydrogen at $1–1.80/kg.

На одном кг водорода авто может проехать 100 км.
Не забываем, что технический прогресс быстро снижает стоимость его производства, а от зеленого водорода в выхлопе исключительно чистая вода. Очень полюбили водород авиаторы для своих будущих двигателей. Люфтганза уже строит возле аэропотов мощности по производству и хранению водорода. У BLDP есть проекты, чтоб корабли и ж/д локомотивы на водород перевести.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:48

  Libo написав:Shiba inu coin soared to a new record on Wednesday, capping a surge of over 60,000,000% over the past year.

The parody cryptocurrency — which appears to be inspired by dogecoin, another meme cryptocurrency — is up almost 30% over the past 24 hours, according to CoinGecko. It has pared back some of its gains since hitting its all-time high early morning US time, but remains the 11th biggest digital currency by market capitalization.
The token, which was launched last year, has surged roughly 100% in the last seven days, and now has a a market value of about $26 billion.
Like dogecoin, shiba inu coin features the Shiba Inu dog as its mascot. Its meteoric rise has made some investors millionaires overnight. :shock:


выбило 2 раза по 25$, был убыток в ликивдацию x20. Убыток 50$

удалось взять 2 раза показало 60$ прибыль, но упал в них взять 2 раза по 20$. Чисто заработал 0$ :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:16

  proftpd66 написав:Он писал что шортит теслу, и давно не было на форум. Может он не живой уже? :mrgreen:


В командировке человек, наверно. Он итак ковыряет себя за маленькие котлеты в биткоине и Тесле, а ты еще так жестишь. Узбагойся :)
zРадио
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