phantom_systems написав:У водорода есть плюсы по сравнению с электро. Низкая себестоимость конечного изделия (баллон стоит несоизмеримо ниже батареи). Высокая плотность хранения энергии (баллон с сжатым водородом теоретически вне конкуренции по сравнению с батареей). Высокая скорость перезарядки (минута времени и баллон заправлен). Низкий износ (баллоны фактически вечные, только преобразователи изнашиваются).
НО! в топливных ячейках, которым прочат большую перспективу, используется сжиженный водород, если я ничего не путаю. а это другое давление и молекулярная текучесть. надо будет обновить свои познания, может действительно че придумали
trololo написав:и что с добычей водорода? откуда, почем
As of 2020 green hydrogen costs between $2.50-6.80 per kilogram and turquoise hydrogen $1.40-2.40/kg or blue hydrogen $1.40-2.40/kg compared with high-carbon grey hydrogen at $1–1.80/kg.
На одном кг водорода авто может проехать 100 км. Не забываем, что технический прогресс быстро снижает стоимость его производства, а от зеленого водорода в выхлопе исключительно чистая вода. Очень полюбили водород авиаторы для своих будущих двигателей. Люфтганза уже строит возле аэропотов мощности по производству и хранению водорода. У BLDP есть проекты, чтоб корабли и ж/д локомотивы на водород перевести.
Libo написав:Shiba inu coin soared to a new record on Wednesday, capping a surge of over 60,000,000% over the past year.
The parody cryptocurrency — which appears to be inspired by dogecoin, another meme cryptocurrency — is up almost 30% over the past 24 hours, according to CoinGecko. It has pared back some of its gains since hitting its all-time high early morning US time, but remains the 11th biggest digital currency by market capitalization. The token, which was launched last year, has surged roughly 100% in the last seven days, and now has a a market value of about $26 billion. Like dogecoin, shiba inu coin features the Shiba Inu dog as its mascot. Its meteoric rise has made some investors millionaires overnight.
выбило 2 раза по 25$, был убыток в ликивдацию x20. Убыток 50$
удалось взять 2 раза показало 60$ прибыль, но упал в них взять 2 раза по 20$. Чисто заработал 0$