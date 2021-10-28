Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:54

Libo написав: Планируют выйти на 400 тыщ штук в год. Планируют выйти на 400 тыщ штук в год.

Бог в помощь. а сколько РЕАЛЬНО выпустили в люди на сегодня?ривиан читал аж 50 тачек с начала "серийного" производства. а у теслы в этом году будет майже мильйон. с запуском новых заводов на макс мощность через два года уже 2 млн штук/год..сказать что ты выпустишь и реально выпустить хотя бы 50 тыс - это не одно и тоже, даже если стоит очередь, толку, что ты их не способен обилетить.. гендир ВАГа говорил, что они от теслы отстают в 2 раза по скорости инноваций в производтве. так это ВАГ, а не офис вчерашних студентов.400 тыс ПРЕМИАЛЬНЫХ седанов?