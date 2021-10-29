Начался очень серьезный разгон Lucid Group, Inc. (LCID).
Ретарды сейчас все адреналинят с люсидиантами.
А ты?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:33
Начался очень серьезный разгон Lucid Group, Inc. (LCID).
Ретарды сейчас все адреналинят с люсидиантами.
А ты?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:26
Pelosi says most progressives ready to back infrastructure bill
The speaker delayed a planned vote amid pushback from the House Progressive Caucus
"As you know by now, the House will postpone the vote on the [Bipartisan Infrastructure Framework]," Pelosi said in the letter. "The good news is that most Members who were not prepared for a yes vote today have expressed their commitment to support the BIF. I thank the overwhelming number of House Democrats who support both the BIF and the Build Back Better Act. It is both heartening and impressive to observe the strength of Members’ engagement in the discussion."
The vote was delayed amid pushback from the House Progressive Caucus. The far-left group said its members had "overwhelmingly voted to endorse" a scaled-back version of President Biden’s social spending bill but warned they would not vote to pass the Senate’s bipartisan infrastructure bill unless a finalized version of the spending bill was brought up at the same time.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:02
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:20
30-го выкатывают свой EV представительского классом повыше Теслы. И стоимость соответственно:
Pure · $77,400 · Touring · $87,500 · Grand Touring · $139,000 · Dream Edition Performance · $169,000.
Все с пробегом на одной зарядке >500 миль.
Тесла для среднего класса, Люсид для буржуа.
Планируют выйти на 400 тыщ штук в год.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:21
Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:36
Что уникального? Засунуть большую батарейку в авто много ума не надо. Дизайн столько не стоит.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:54
Бог в помощь. а сколько РЕАЛЬНО выпустили в люди на сегодня?
ривиан читал аж 50 тачек с начала "серийного" производства. а у теслы в этом году будет майже мильйон. с запуском новых заводов на макс мощность через два года уже 2 млн штук/год..
сказать что ты выпустишь и реально выпустить хотя бы 50 тыс - это не одно и тоже, даже если стоит очередь, толку, что ты их не способен обилетить.. гендир ВАГа говорил, что они от теслы отстают в 2 раза по скорости инноваций в производтве. так это ВАГ, а не офис вчерашних студентов.
400 тыс ПРЕМИАЛЬНЫХ седанов?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:13
30-го октября с конвеера сойдет первая.
До конца года планируют 520 штук.
Все как у всех, начинается с малого. Цена акции тоже. Но может придется подождать. А кому-то посчастливится просто хоошо спекульнуть.
За ними стоят саудитские деньги и клиенты, которым надоели верблюды и авто, хотят электрического, но комфортного.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:29
Libo
Все эти люсиды и прочие EV-стартапы - как алькоины в крипте, пытающиеся прокатиться на успехе биткоина (Теслы). Абсолютное большинство окажется либо пустышками, либо скамами. А из небольшой доли реальных проектов, которые взлетят, овер-перформить Теслу смогут не только лишь все (с)
И смысл тогда?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:47
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