|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:00
15 ноября Люсид отчитывается по 3-му кварталу. Скорее всего данные будут совсем неважные. Споткнемся. Но путь к победе легким не бывает.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:31
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:29
Все новое всегда выглядит неубедительно. Тесла тоже с нуля когда-то начинала. Тоже говорили, что это никому не нужный бред. Еле выкарабкалась из банкротства. А сегодня взяли уже $1100!
Что касается Люсида, то завтра уже выкатят первую. В понедельник увидим понравилась или нет. Будет рынок - в Америке с производством проблем не будет. Завод начинает работать и будет активно расширяться. К 2024-му году должен заработать еще один завод в Саудовской Аравии. Есть интерес и в Европе. Калифорнийская знать очень ждет эту машину. Мерилом всему будет рынок акций.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:48
Re: Идеи для торговли на рынках США
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:57
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:57
Не 1100, а 5500 на самом деле.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:43
|