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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:00

15 ноября Люсид отчитывается по 3-му кварталу. Скорее всего данные будут совсем неважные. Споткнемся. Но путь к победе легким не бывает. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:31

  Libo написав:До конца года планируют 520 штук.


то есть пока ноль и в перспективе до конца года темп 65 штук авто в неделю. я бы долго такую бумажку не держал :)

тесла выходила на айпио с портфолио то ли 3 тыс штук, то ли 30 тыс.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:29

  trololo написав:
  Libo написав:До конца года планируют 520 штук.


то есть пока ноль и в перспективе до конца года темп 65 штук авто в неделю. я бы долго такую бумажку не держал :)

тесла выходила на айпио с портфолио то ли 3 тыс штук, то ли 30 тыс.


Все новое всегда выглядит неубедительно. Тесла тоже с нуля когда-то начинала. Тоже говорили, что это никому не нужный бред. Еле выкарабкалась из банкротства. А сегодня взяли уже $1100! :shock: :lol:
Что касается Люсида, то завтра уже выкатят первую. В понедельник увидим понравилась или нет. Будет рынок - в Америке с производством проблем не будет. Завод начинает работать и будет активно расширяться. К 2024-му году должен заработать еще один завод в Саудовской Аравии. Есть интерес и в Европе. Калифорнийская знать очень ждет эту машину. Мерилом всему будет рынок акций. :idea:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:48

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:А сегодня взяли уже $1100! :shock:

Кеті Вудз спрогнозувала ще пару років тому - 4К буде
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:57

  greenozon написав:
  Libo написав:А сегодня взяли уже $1100! :shock:

Кеті Вудз спрогнозувала ще пару років тому - 4К буде


с учетом сплита - уже есть
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:57

:?:
  Libo написав:
  trololo написав:
  Libo написав:До конца года планируют 520 штук.


то есть пока ноль и в перспективе до конца года темп 65 штук авто в неделю. я бы долго такую бумажку не держал :)

тесла выходила на айпио с портфолио то ли 3 тыс штук, то ли 30 тыс.


Все новое всегда выглядит неубедительно. Тесла тоже с нуля когда-то начинала. Тоже говорили, что это никому не нужный бред. Еле выкарабкалась из банкротства. А сегодня взяли уже $1100! :shock: :lol:

Не 1100, а 5500 на самом деле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:43

в пятницу скинул еще 10% позы по тесле по 1090 (стоки теперь почти без маржи)
вечером на редите начитался про гамма сквиз, и купил короткий (20 дней) колл 1170 за 4к (по мид прайсу не наливали, бахнул по рынку). как оказалось не зря, после закрытия пошла нешуточная возня.

дельта 0.38, буду наблюдать
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trololo
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