то есть пока ноль и в перспективе до конца года темп 65 штук авто в неделю. я бы долго такую бумажку не держал
тесла выходила на айпио с портфолио то ли 3 тыс штук, то ли 30 тыс.
Все новое всегда выглядит неубедительно. Тесла тоже с нуля когда-то начинала. Тоже говорили, что это никому не нужный бред. Еле выкарабкалась из банкротства. А сегодня взяли уже $1100! Что касается Люсида, то завтра уже выкатят первую. В понедельник увидим понравилась или нет. Будет рынок - в Америке с производством проблем не будет. Завод начинает работать и будет активно расширяться. К 2024-му году должен заработать еще один завод в Саудовской Аравии. Есть интерес и в Европе. Калифорнийская знать очень ждет эту машину. Мерилом всему будет рынок акций.
в пятницу скинул еще 10% позы по тесле по 1090 (стоки теперь почти без маржи) вечером на редите начитался про гамма сквиз, и купил короткий (20 дней) колл 1170 за 4к (по мид прайсу не наливали, бахнул по рынку). как оказалось не зря, после закрытия пошла нешуточная возня.
Нехай щастить! Кстати, люсид относят к классу бентли. Поэтому так понравился саудитам. Несколько лет назад я в Риаде зашел в салон элитных подержаных авто возле моего отеля. Там стояло под пару сотен авто. Я точно не помню, но самый дешевый там стоял где-то под 400 тыщ, а самые дорогие под несколько миллионов. Не получилось сьездить в пустыню на рынок породистых верблюдов. Говорят, цены на них аналогичные.