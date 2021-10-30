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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:00

15 ноября Люсид отчитывается по 3-му кварталу. Скорее всего данные будут совсем неважные. Споткнемся. Но путь к победе легким не бывает. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:31

  Libo написав:До конца года планируют 520 штук.


то есть пока ноль и в перспективе до конца года темп 65 штук авто в неделю. я бы долго такую бумажку не держал :)

тесла выходила на айпио с портфолио то ли 3 тыс штук, то ли 30 тыс.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:29

  trololo написав:
  Libo написав:До конца года планируют 520 штук.


то есть пока ноль и в перспективе до конца года темп 65 штук авто в неделю. я бы долго такую бумажку не держал :)

тесла выходила на айпио с портфолио то ли 3 тыс штук, то ли 30 тыс.


Все новое всегда выглядит неубедительно. Тесла тоже с нуля когда-то начинала. Тоже говорили, что это никому не нужный бред. Еле выкарабкалась из банкротства. А сегодня взяли уже $1100! :shock: :lol:
Что касается Люсида, то завтра уже выкатят первую. В понедельник увидим понравилась или нет. Будет рынок - в Америке с производством проблем не будет. Завод начинает работать и будет активно расширяться. К 2024-му году должен заработать еще один завод в Саудовской Аравии. Есть интерес и в Европе. Калифорнийская знать очень ждет эту машину. Мерилом всему будет рынок акций. :idea:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:48

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:А сегодня взяли уже $1100! :shock:

Кеті Вудз спрогнозувала ще пару років тому - 4К буде
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:57

  greenozon написав:
  Libo написав:А сегодня взяли уже $1100! :shock:

Кеті Вудз спрогнозувала ще пару років тому - 4К буде


с учетом сплита - уже есть
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:57

:?:
  Libo написав:
  trololo написав:
  Libo написав:До конца года планируют 520 штук.


то есть пока ноль и в перспективе до конца года темп 65 штук авто в неделю. я бы долго такую бумажку не держал :)

тесла выходила на айпио с портфолио то ли 3 тыс штук, то ли 30 тыс.


Все новое всегда выглядит неубедительно. Тесла тоже с нуля когда-то начинала. Тоже говорили, что это никому не нужный бред. Еле выкарабкалась из банкротства. А сегодня взяли уже $1100! :shock: :lol:

Не 1100, а 5500 на самом деле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:43

в пятницу скинул еще 10% позы по тесле по 1090 (стоки теперь почти без маржи)
вечером на редите начитался про гамма сквиз, и купил короткий (20 дней) колл 1170 за 4к (по мид прайсу не наливали, бахнул по рынку). как оказалось не зря, после закрытия пошла нешуточная возня.

дельта 0.38, буду наблюдать
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 07:22

Нехай щастить!
Кстати, люсид относят к классу бентли. Поэтому так понравился саудитам.
Несколько лет назад я в Риаде зашел в салон элитных подержаных авто возле моего отеля. Там стояло под пару сотен авто. Я точно не помню, но самый дешевый там стоял где-то под 400 тыщ, а самые дорогие под несколько миллионов.
Не получилось сьездить в пустыню на рынок породистых верблюдов. Говорят, цены на них аналогичные. :lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:19

все эти машинки классные, но магия заканчивается на массовом производстве. потому что даже Легаси производители спотыкаются.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:47

  trololo написав:все эти машинки классные, но магия заканчивается на массовом производстве. потому что даже Легаси производители спотыкаются.


Я с этим полностью согласен. Массовое производство автомоболей это сложная штука. Но у некоторых получается. Люсид на этом пути сделал свой первый шаг - построил свой завод и запустил производство. Тесла на подобной стадии тоже стоила $30-$50. Покупать акции уже процветающей компании дело нехитрое, но малодоходное.
Люсид технологически наиболее близкая компания к Тесле, вопрос только в ее способности решить остальные вопросы, в т.ч. и с массовым производством.
Вполне можно держать в портфеле. Еще из американских в этом плане мне нравится GM. Из китайских NIO и XPEV.
Вообще сектор EV очень перспективный. До 2025 года случится перелом - все начнут пересаживаться на EV и на этом рынке будет дурдом. Можно разбогатеть как в свое время Фрэнк Каупевуд на хайпе с конными железными дорогами, только с тьолками нами аккуратнее, чем он. :lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 304305306307
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