Додано: Нед 31 жов, 2021 11:47

trololo написав: все эти машинки классные, но магия заканчивается на массовом производстве. потому что даже Легаси производители спотыкаются. все эти машинки классные, но магия заканчивается на массовом производстве. потому что даже Легаси производители спотыкаются.

Я с этим полностью согласен. Массовое производство автомоболей это сложная штука. Но у некоторых получается. Люсид на этом пути сделал свой первый шаг - построил свой завод и запустил производство. Тесла на подобной стадии тоже стоила $30-$50. Покупать акции уже процветающей компании дело нехитрое, но малодоходное.Люсид технологически наиболее близкая компания к Тесле, вопрос только в ее способности решить остальные вопросы, в т.ч. и с массовым производством.Вполне можно держать в портфеле. Еще из американских в этом плане мне нравится GM. Из китайских NIO и XPEV.Вообще сектор EV очень перспективный. До 2025 года случится перелом - все начнут пересаживаться на EV и на этом рынке будет дурдом. Можно разбогатеть как в свое время Фрэнк Каупевуд на хайпе с конными железными дорогами, только с тьолками нами аккуратнее, чем он.