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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 305306307308 Додано: Пон 01 лис, 2021 22:12 Давно уже не было такого праздника. Одна Тесла чего стоит.



Боже, какой день!Давно уже не было такого праздника. Одна Тесла чего стоит. Libo 2

Повідомлень: 10379 З нами з: 14.11.11 Подякував: 401 раз. Подякували: 4282 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 00:43 zРадио написав:

_______________



Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз?



Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48

airmax78 написав: zРадио написав: А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.

А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven).. Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.

Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник. Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник. _______________Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз?





Макс, уже и 6000 пре-сплитовых есть. С момента того спора имеем х4 (за 16 месяцев). А ведь уже тогда могло показаться, что дорого.



Предполагаю, что концентрация капитала в ТОПовых акциях будет продолжать расти. Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия Макс, уже и 6000 пре-сплитовых есть. С момента того спора имеем х4 (за 16 месяцев). А ведь уже тогда могло показаться, что дорого.Предполагаю, что концентрация капитала в ТОПовых акциях будет продолжать расти. Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия zРадио

Повідомлень: 11493 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2678 раз. Подякували: 5842 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 305306307308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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