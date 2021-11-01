Боже, какой день! Давно уже не было такого праздника. Одна Тесла чего стоит.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 01 лис, 2021 22:12
Боже, какой день! Давно уже не было такого праздника. Одна Тесла чего стоит.
Додано: Вів 02 лис, 2021 00:43
Макс, уже и 6000 пре-сплитовых есть. С момента того спора имеем х4 (за 16 месяцев). А ведь уже тогда могло показаться, что дорого.
Предполагаю, что концентрация капитала в ТОПовых акциях будет продолжать расти. Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия
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