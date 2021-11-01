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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:12

Боже, какой день! :shock: Давно уже не было такого праздника. Одна Тесла чего стоит. :o :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:43

  zРадио написав:
_______________

Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз? :lol:

Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
  airmax78 написав:
  zРадио написав:А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник". Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.

Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.



Макс, уже и 6000 пре-сплитовых есть. С момента того спора имеем х4 (за 16 месяцев). А ведь уже тогда могло показаться, что дорого.

Предполагаю, что концентрация капитала в ТОПовых акциях будет продолжать расти. Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:35

  zРадио написав:Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия


We fucking HODL! Diamond hands. :lol:
Libo
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  #<1 ... 305306307308
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