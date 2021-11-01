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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:43
zРадио написав:
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Максим, ты там как? Молишься, чтобы КРЖН еще пару процентов прибавил прежде, чем рухнуть вниз? Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:48
airmax78 написав: zРадио написав:
А Тесла, во-первых, агрессивно жрет долю рынка, во-вторых, вышла на стабильный profit margin, в-третьих, премируется как новатор, в-четвертых, премируется как игрок сферы ИТ-услуг (self-driven). Это единорог единорогов - будущий "триллионник"
. Редчайший пример успеха на фоне множества примеров провала.
Запрыгивый по 1550 - будет 6000 без вариантов, раз триллионник.
Макс, уже и 6000 пре-сплитовых есть. С момента того спора имеем х4 (за 16 месяцев). А ведь уже тогда могло показаться, что дорого.
Предполагаю, что концентрация капитала в ТОПовых акциях будет продолжать расти. Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия
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Додано: Вів 02 лис, 2021 08:35
zРадио написав:
Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия
We fucking HODL! Diamond hands. :lol:
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Libo
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