Боже, какой день! Давно уже не было такого праздника. Одна Тесла чего стоит.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 01 лис, 2021 22:12
Боже, какой день! Давно уже не было такого праздника. Одна Тесла чего стоит.
Додано: Вів 02 лис, 2021 00:43
Макс, уже и 6000 пре-сплитовых есть. С момента того спора имеем х4 (за 16 месяцев). А ведь уже тогда могло показаться, что дорого.
Предполагаю, что концентрация капитала в ТОПовых акциях будет продолжать расти. Коррекции неизбежны, а сейчас даже напрашиваются, но отказываться от покупки чего-то качественного, основываясь на том, что оно уже сделало много иксов, вероятно, не самая лучшая стратегия
Додано: Вів 02 лис, 2021 08:35
Додано: Сер 03 лис, 2021 09:37
А что рынок?
А рынок замер и ждет сегодня выступления Пауэлла.
А что он ждет от Пауэлла?
С высокой вероятностью (более 50%) ждет объявления постепенного уменьшения программы выкупа облигаций на сумму $120 млрд.
Ждет, что Пауэлл сделает очень осторожно и изящно. Почему? А чтоб не испугать и не обвалить рынок. Как? Прежде всего сказать, что чуть-чуть. Что это не означает начала повышения ставок. Что это не означает начала расчистки баланса феда. Сделать это так, чтоб показать усилия по борьбе с инфляцией и чтоб инвесторы и мы с вами остались сыты. Не бороться с инфляцией уже нельзя, но и обвалить экономику, которая только начала выруливать после ковида, тоже.
Возможно ставки фед начнет повышать с июня следующего года. По малюсенькой капельке. Дважды в год. А может и нет. Но об этом сегодня говорить не стоит. Сегодня хватит других страстей для наших слабых инвесторских нервов.
Уверен, сейчас на Конститьюшн Авенью в доме с орлом горит свет. Пишут речь. Подыскивают правильные и успокоительные слова.
У нас все будет хорошо.
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