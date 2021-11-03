Додано: Сер 03 лис, 2021 09:37

А что рынок?А рынок замер и ждет сегодня выступления Пауэлла.А что он ждет от Пауэлла?С высокой вероятностью (более 50%) ждет объявления постепенного уменьшения программы выкупа облигаций на сумму $120 млрд.Ждет, что Пауэлл сделает очень осторожно и изящно. Почему? А чтоб не испугать и не обвалить рынок. Как? Прежде всего сказать, что чуть-чуть. Что это не означает начала повышения ставок. Что это не означает начала расчистки баланса феда. Сделать это так, чтоб показать усилия по борьбе с инфляцией и чтоб инвесторы и мы с вами остались сыты. Не бороться с инфляцией уже нельзя, но и обвалить экономику, которая только начала выруливать после ковида, тоже.Возможно ставки фед начнет повышать с июня следующего года. По малюсенькой капельке. Дважды в год. А может и нет. Но об этом сегодня говорить не стоит. Сегодня хватит других страстей для наших слабых инвесторских нервов.Уверен, сейчас на Конститьюшн Авенью в доме с орлом горит свет. Пишут речь. Подыскивают правильные и успокоительные слова.У нас все будет хорошо.