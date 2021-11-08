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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:19

Маск - не дурак поднимать вялотекущую несильно актуальную тему в аккурат после начала тейперинга. Он просто хочет зафиксировать прибыль 1,5-летнего ралли, которое непременно должно закончиться коррекцией.

Продать такие объемы акций непублично как собственник и СЕО он не мог, поэтому решил использовать такую незатейливую "смазку" :) На самом пИке он не реализует, но возле него - тоже норм
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:33

zРадио

ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:57

  trololo написав:zРадио

ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года


А причина это, или предлог? ) Кэшем Маска любой банк прокредитует - даже без залога и условий маржин-колла. Думаю, причина таки в желании зафиксировать прибыль. Продажа части стейка - абсолютно нормальная мотивация собственника, в большинстве случаев не мешающая бизнесу стратегически расти дальше (хотя краткосрочно стоимость акций, конечно, провисает)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:41

  zРадио написав:
  trololo написав:zРадио

ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года


А причина это, или предлог? ) Кэшем Маска любой банк прокредитует - даже без залога и условий маржин-колла. Думаю, причина таки в желании зафиксировать прибыль. Продажа части стейка - абсолютно нормальная мотивация собственника, в большинстве случаев не мешающая бизнесу стратегически расти дальше (хотя краткосрочно стоимость акций, конечно, провисает)


а если бы по опросу большинство проголосовало бы против? попадос. разница там не такая большая. интересно конечно, как завтра торги пройдут, думаю где то в район 1100 упадем, и до 1000 еще через день два
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:04

  zРадио написав:
  trololo написав:zРадио

ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года


А причина это, или предлог? ) Кэшем Маска любой банк прокредитует - даже без залога и условий маржин-колла. Думаю, причина таки в желании зафиксировать прибыль. Продажа части стейка - абсолютно нормальная мотивация собственника, в большинстве случаев не мешающая бизнесу стратегически расти дальше (хотя краткосрочно стоимость акций, конечно, провисает)


читал, что кеша надо ему 12 ярдов для исполнения опционов. если продаст на 20+, минус налог, примерно цифры сходятся
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:03

  trololo написав:а если бы по опросу большинство проголосовало бы против? попадос. разница там не такая большая


Вот в этом смысле, конечно, интереснее было бы видеть vox populi "не продавай" :)

  trololo написав:интересно конечно, как завтра торги пройдут, думаю где то в район 1100 упадем, и до 1000 еще через день два


+/- согласен. Чувствую, кто-то в SEC снова подгорит))
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:31

сливать путы (все таки в пятицу экспирация), или еще день подождать.. требуется помощь зала.страйк 1100 куплены за 2100
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:35

Re: Идеи для торговли на рынках США

Перезашел по 1045 не смог ни 800 ни даже 1000 дождаться. Но, смотрю, сползаем дальше.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 09 лис, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:46

Кто знает, почему фонда упала?

и почему бонды упали?

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
proftpd66
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  #<1 ... 306307308309
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