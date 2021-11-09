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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 07 лис, 2021 17:19
Маск - не дурак поднимать вялотекущую несильно актуальную тему в аккурат после начала тейперинга. Он просто хочет зафиксировать прибыль 1,5-летнего ралли, которое непременно должно закончиться коррекцией.
Продать такие объемы акций непублично как собственник и СЕО он не мог, поэтому решил использовать такую незатейливую "смазку"
На самом пИке он не реализует, но возле него - тоже норм
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Додано: Нед 07 лис, 2021 18:33
zРадио
ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года
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trololo
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Додано: Нед 07 лис, 2021 18:57
trololo написав:zРадио
ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года
А причина это, или предлог? ) Кэшем Маска любой банк прокредитует - даже без залога и условий маржин-колла. Думаю, причина таки в желании зафиксировать прибыль. Продажа части стейка - абсолютно нормальная мотивация собственника, в большинстве случаев не мешающая бизнесу стратегически расти дальше (хотя краткосрочно стоимость акций, конечно, провисает)
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Додано: Нед 07 лис, 2021 19:41
zРадио написав: trololo написав:zРадио
ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года
А причина это, или предлог? ) Кэшем Маска любой банк прокредитует - даже без залога и условий маржин-колла. Думаю, причина таки в желании зафиксировать прибыль. Продажа части стейка - абсолютно нормальная мотивация собственника, в большинстве случаев не мешающая бизнесу стратегически расти дальше (хотя краткосрочно стоимость акций, конечно, провисает)
а если бы по опросу большинство проголосовало бы против? попадос. разница там не такая большая. интересно конечно, как завтра торги пройдут, думаю где то в район 1100 упадем, и до 1000 еще через день два
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Додано: Нед 07 лис, 2021 20:04
zРадио написав: trololo написав:zРадио
ему кеш надо, чтобы исполнить опционы, которые заканчиваются в конце года
А причина это, или предлог? ) Кэшем Маска любой банк прокредитует - даже без залога и условий маржин-колла. Думаю, причина таки в желании зафиксировать прибыль. Продажа части стейка - абсолютно нормальная мотивация собственника, в большинстве случаев не мешающая бизнесу стратегически расти дальше (хотя краткосрочно стоимость акций, конечно, провисает)
читал, что кеша надо ему 12 ярдов для исполнения опционов. если продаст на 20+, минус налог, примерно цифры сходятся
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Додано: Нед 07 лис, 2021 21:03
trololo написав:
а если бы по опросу большинство проголосовало бы против? попадос. разница там не такая большая
Вот в этом смысле, конечно, интереснее было бы видеть vox populi "не продавай"
trololo написав:
интересно конечно, как завтра торги пройдут, думаю где то в район 1100 упадем, и до 1000 еще через день два
+/- согласен. Чувствую, кто-то в SEC снова подгорит))
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:31
сливать путы (все таки в пятицу экспирация), или еще день подождать.. требуется помощь зала.страйк 1100 куплены за 2100
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:35
Перезашел по 1045 не смог ни 800 ни даже 1000 дождаться. Но, смотрю, сползаем дальше.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 09 лис, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:46
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:14
airmax78 написав:
Перезашел по 1045 не смог ни 800 ни даже 1000 дождаться. Но, смотрю, сползаем дальше.
а выход когда был?
норм цена, -20% от топа. я один пут скинул, еще один держу до завтра. послезавтра может начну стоки докупать. интересно, илон сегодня свое сливал или нет. обьемы намекают. мелочь сливала бы в понедельник имхо. говорят фин результат за этот квартал может быть сильно выше ожиданий, шанхай увеличивает обьемы постоянно, плюс рост цен. стронг бай.
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