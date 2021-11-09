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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:55

  trololo написав:
  airmax78 написав:Перезашел по 1045 не смог ни 800 ни даже 1000 дождаться. Но, смотрю, сползаем дальше.


а выход когда был?

норм цена, -20% от топа. я один пут скинул, еще один держу до завтра. послезавтра может начну стоки докупать. интересно, илон сегодня свое сливал или нет. обьемы намекают. мелочь сливала бы в понедельник имхо. говорят фин результат за этот квартал может быть сильно выше ожиданий, шанхай увеличивает обьемы постоянно, плюс рост цен. стронг бай.

На 1176. Но до этого вход был на 660.
airmax78
 
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