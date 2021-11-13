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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:18
zРадио написав:
Чувствую, кто-то в SEC снова подгорит))
Ожидаемо
Уже обвиняют Маска, что продажа - это спланированный задолго до публичного твита коварный план
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zРадио
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:08
насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.
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trololo
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