Ожидаемо Уже обвиняют Маска, что продажа - это спланированный задолго до публичного твита коварный план
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:18
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:08
насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.
Додано: Нед 14 лис, 2021 16:35
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:22
ничего умнее придумать не смогли? маск подделал голосовалку в твитере?
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