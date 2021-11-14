|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:18
zРадио написав:
Чувствую, кто-то в SEC снова подгорит))
Ожидаемо
Уже обвиняют Маска, что продажа - это спланированный задолго до публичного твита коварный план
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2739 раз.
- Подякували: 6007 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:08
насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5399
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2540 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:22
phantom_systems написав: trololo написав:
насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.
Инет-голосования тем и хороши, что при необходимости всегда можно организовать нужный результат
ничего умнее придумать не смогли? маск подделал голосовалку в твитере?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5399
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2540 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:12
trololo написав: phantom_systems написав: trololo написав:
насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.
Инет-голосования тем и хороши, что при необходимости всегда можно организовать нужный результат
ничего умнее придумать не смогли? маск подделал голосовалку в твитере?
Такими деньгами не шутят. Маск жёсткий бизнесмен, а не в доску свой улыбчивый парень, который муху не обидит. Твиттер ему нужен исключительно для пиара.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1846
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:37
phantom_systems написав:
Такими деньгами не шутят. Маск жёсткий бизнесмен, а не в доску свой улыбчивый парень, который муху не обидит. Твиттер ему нужен исключительно для пиара.
если бы голосование было против- он бы продал опционы, а не акции. либо взял бы займ на исполнение опционов, и заплатил бы меньше налогов.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5399
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2540 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|