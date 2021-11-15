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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:18

  zРадио написав:Чувствую, кто-то в SEC снова подгорит))


Ожидаемо :mrgreen: Уже обвиняют Маска, что продажа - это спланированный задолго до публичного твита коварный план

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:08

насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:35

  trololo написав:насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.

Инет-голосования тем и хороши, что при необходимости всегда можно организовать нужный результат :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:22

  phantom_systems написав:
  trololo написав:насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.

Инет-голосования тем и хороши, что при необходимости всегда можно организовать нужный результат :)


ничего умнее придумать не смогли? маск подделал голосовалку в твитере?
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:12

  trololo написав:
  phantom_systems написав:
  trololo написав:насколько я понял, заявку о намерениях продажи надо подать за полгода, но продавать потом не обязательно, если передумал.т.е. если голосование было бы против, то мог и не продавать.

Инет-голосования тем и хороши, что при необходимости всегда можно организовать нужный результат :)


ничего умнее придумать не смогли? маск подделал голосовалку в твитере?

Такими деньгами не шутят. Маск жёсткий бизнесмен, а не в доску свой улыбчивый парень, который муху не обидит. Твиттер ему нужен исключительно для пиара.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:37

  phantom_systems написав:Такими деньгами не шутят. Маск жёсткий бизнесмен, а не в доску свой улыбчивый парень, который муху не обидит. Твиттер ему нужен исключительно для пиара.


если бы голосование было против- он бы продал опционы, а не акции. либо взял бы займ на исполнение опционов, и заплатил бы меньше налогов.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:53

Re: Идеи для торговли на рынках США

О-о... недочекався нормальной коррекции. Как обычно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:40

  trololo написав:
  phantom_systems написав:Такими деньгами не шутят. Маск жёсткий бизнесмен, а не в доску свой улыбчивый парень, который муху не обидит. Твиттер ему нужен исключительно для пиара.


если бы голосование было против- он бы продал опционы, а не акции. либо взял бы займ на исполнение опционов, и заплатил бы меньше налогов.

Я не в курсе условий по тем опционам. Включают ли они возможность переуступки прав, и если да, тогда кому и как. В любом случае, та голосовалка закрылась 58% на 42% при 3,5 лямах голосов. Вполне реально было скорректировать в нужную сторону. Оптом по четверти цента за голос, ещё и скидку ботоводы сделают за расчёт криптой :mrgreen:
phantom_systems
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