phantom_systems написав:Такими деньгами не шутят. Маск жёсткий бизнесмен, а не в доску свой улыбчивый парень, который муху не обидит. Твиттер ему нужен исключительно для пиара.
если бы голосование было против- он бы продал опционы, а не акции. либо взял бы займ на исполнение опционов, и заплатил бы меньше налогов.
Я не в курсе условий по тем опционам. Включают ли они возможность переуступки прав, и если да, тогда кому и как. В любом случае, та голосовалка закрылась 58% на 42% при 3,5 лямах голосов. Вполне реально было скорректировать в нужную сторону. Оптом по четверти цента за голос, ещё и скидку ботоводы сделают за расчёт криптой
Всем физкульт-привет. Добрался на зимние квартиры. Как вам Люсид? Кто-то впрыгивал? Пока по самому оптимистическому сценарию. Еще дурдом с RIVN. Но туда уже стремно. Сектор после брейка, устроенного папой Маском, получает второе дыхание. Зашорченное NIO пойдет на $60, XPEV идет на $70, NKLA ждет конца года. Пути Теслы вообще неисповедимы. Из только что нарисовавшегося и пока еще дешевого заходим в GGPI и HYZN. Я лично за углеродно нейтральную планету. Это движение пока приносит нам очень хороший доход.