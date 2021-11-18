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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39
плодятся слухи о сплите в тесле в декабре. немного поресерчил шифровки папы илона.
9 декабря вангую пресс релиз. кто готов сыграть?)
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trololo
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