плодятся слухи о сплите в тесле в декабре. немного поресерчил шифровки папы илона.
9 декабря вангую пресс релиз. кто готов сыграть?)
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39
плодятся слухи о сплите в тесле в декабре. немного поресерчил шифровки папы илона.
9 декабря вангую пресс релиз. кто готов сыграть?)
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:40
поресерчил еще, и еще более убедился в анонсе 9 декабря.
накупить опционов чтоле на всю котлетку..
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