RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39

плодятся слухи о сплите в тесле в декабре. немного поресерчил шифровки папы илона.
9 декабря вангую пресс релиз. кто готов сыграть?)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2541 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:02

Re: Идеи для торговли на рынках США

https://driveteslacanada.ca/news/elabor ... ock-split/

вчера за 15 мин до закрытия, илон твитнул очередное "подтверждение" казалось бы безумной теорией 12/9. докупил еще пару колов. будет интересно :)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2541 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил
airmax78
 
Повідомлень: 39961
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:05

  airmax78 написав:Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил


как думаете, реально илон может в ребусы со сплитом сыграть? SEC на страже, но я могу представить, как они будут расследовать fractured butthole и все эти 69-420 циферки и мемы с шифрами
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2541 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:08

  trololo написав:
  airmax78 написав:Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил


как думаете, реально илон может в ребусы со сплитом сыграть? SEC на страже, но я могу представить, как они будут расследовать fractured butthole и все эти 69-420 циферки и мемы с шифрами

А резон? Багато брокерів дозволяють фракційну купівлю акцій.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10320
З нами з: 18.06.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:11

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил


как думаете, реально илон может в ребусы со сплитом сыграть? SEC на страже, но я могу представить, как они будут расследовать fractured butthole и все эти 69-420 циферки и мемы с шифрами

А резон? Багато брокерів дозволяють фракційну купівлю акцій.


не багато. тільки в штатах, і то не всі.

резон той самий що на першому спліті. опціони стають дешевше, народ гребе, маркертмейкери хеджують.

до речі тоді підсказку так ніхто не зрозумів. зрозуміли вже пост фактум а я тільки вчора
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2541 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 309310311312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.