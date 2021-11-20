Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39
плодятся слухи о сплите в тесле в декабре. немного поресерчил шифровки папы илона.
9 декабря вангую пресс релиз. кто готов сыграть?)
trololo
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Додано: Суб 20 лис, 2021 12:02
https://driveteslacanada.ca/news/elabor ... ock-split/
вчера за 15 мин до закрытия, илон твитнул очередное "подтверждение" казалось бы безумной теорией 12/9. докупил еще пару колов. будет интересно
trololo
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Додано: Суб 20 лис, 2021 15:04
Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил
airmax78
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Додано: Суб 20 лис, 2021 16:05
airmax78 написав:
Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил
как думаете, реально илон может в ребусы со сплитом сыграть? SEC на страже, но я могу представить, как они будут расследовать fractured butthole и все эти 69-420 циферки и мемы с шифрами
trololo
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Додано: Суб 20 лис, 2021 16:08
trololo написав: airmax78 написав:
Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил
как думаете, реально илон может в ребусы со сплитом сыграть? SEC на страже, но я могу представить, как они будут расследовать fractured butthole и все эти 69-420 циферки и мемы с шифрами
А резон? Багато брокерів дозволяють фракційну купівлю акцій.
Ukrainian
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Додано: Суб 20 лис, 2021 16:11
Ukrainian написав: trololo написав: airmax78 написав:
Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил
как думаете, реально илон может в ребусы со сплитом сыграть? SEC на страже, но я могу представить, как они будут расследовать fractured butthole и все эти 69-420 циферки и мемы с шифрами
А резон? Багато брокерів дозволяють фракційну купівлю акцій.
не багато. тільки в штатах, і то не всі.
резон той самий що на першому спліті. опціони стають дешевше, народ гребе, маркертмейкери хеджують.
до речі тоді підсказку так ніхто не зрозумів. зрозуміли вже пост фактум а я тільки вчора
trololo
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Додано: Суб 20 лис, 2021 19:31
trololo написав: airmax78 написав:
Жалею что мало купил. Но все равно позицию в 2 раза увеличил
как думаете, реально илон может в ребусы со сплитом сыграть? SEC на страже, но я могу представить, как они будут расследовать fractured butthole и все эти 69-420 циферки и мемы с шифрами
В прошлый раз сплит конкретно разогнал рОкету. Я не ожидал. Сейчас, мне кажется, ещё рановато. Но у Маска могут быть планы. Может хочет по-быстрее Модел 2 и Сайбертрак запустить. А для этого надо срочно ещё пару гигафабрик построить.
airmax78
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