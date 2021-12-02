Ужас. В эту чёрную, чёрную пятницу у нас случился такой чёрный и ужасный день...
Но не расстраиваться - на следующей неделе грядёт невиданное обогащение. И теперь уже до самого Нового года...
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 27 лис, 2021 02:52
Ужас. В эту чёрную, чёрную пятницу у нас случился такой чёрный и ужасный день...
Но не расстраиваться - на следующей неделе грядёт невиданное обогащение. И теперь уже до самого Нового года...
Додано: Суб 27 лис, 2021 06:37
Re: Идеи для торговли на рынках США
Додано: Суб 27 лис, 2021 06:55
Додано: Суб 27 лис, 2021 17:48
По всем разведпризнакам нет.
Прибыли компаний растут, спрос на их товары бешенный, кредит дешевый, инфляция высокая и продолжится, другой гавани нет.
С другой стороны внедряются disruptive technologies и AI, которые открывают новые горизонты в производстве и потреблении. Мы сейчас на пороге перехода к новому технологическому укладу, как в начале 20-го столетия, когда переходили к массовому использованию электроэнергии и ДВС. Как и тогда, за переходом последует бурное экономическое развитие.
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:04
Инвест идея
PBR
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:33
Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:30
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