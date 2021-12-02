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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 02:52

Ужас. В эту чёрную, чёрную пятницу у нас случился такой чёрный и ужасный день...
Но не расстраиваться - на следующей неделе грядёт невиданное обогащение. :shock: И теперь уже до самого Нового года... :idea:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 06:37

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:ужасный день...

Індекси сходили на місячний мінімум
в чому саме жах?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 06:55

  Ukrainian написав:
  Libo написав:ужасный день...

Індекси сходили на місячний мінімум
в чому саме жах?

Мені це неприємно. Особливо коли вже не треба докуплятися. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 08:30

Libo может это только начало сезона распродаж?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 17:48

  airmax78 написав:Libo может это только начало сезона распродаж?


По всем разведпризнакам нет. :!:
Прибыли компаний растут, спрос на их товары бешенный, кредит дешевый, инфляция высокая и продолжится, другой гавани нет.
С другой стороны внедряются disruptive technologies и AI, которые открывают новые горизонты в производстве и потреблении. Мы сейчас на пороге перехода к новому технологическому укладу, как в начале 20-го столетия, когда переходили к массовому использованию электроэнергии и ДВС. Как и тогда, за переходом последует бурное экономическое развитие. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:04

Инвест идея

PBR
San
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:33

  San написав:PBR


А что у них с дивидендной политикой в последние годы, ты следил? Сейчас 20%! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:30

  Libo написав:
  San написав:PBR


А что у них с дивидендной политикой в последние годы, ты следил? Сейчас 20%! :shock:

San
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  #<1 ... 310311312313
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