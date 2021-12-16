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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 06 гру, 2021 18:41
Интересно, на этот EV продукт тоже можно налоговый кредит американцам поиметь?https://shop.tesla.com/product/cyberquad-for-kids
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Додано: Пон 13 гру, 2021 06:11
есть аналитика по ставке ФРС 14 числа? что будет дед говорить?
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Додано: Чет 16 гру, 2021 21:30
почему сейчас небольшой обвал акций и индексов США? наздака.
будут ли идти в крипту или серебро массово?
это ложный ход конем?
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