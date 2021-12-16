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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 06 гру, 2021 18:41
Интересно, на этот EV продукт тоже можно налоговый кредит американцам поиметь?
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:30
почему сейчас небольшой обвал акций и индексов США? наздака.
будут ли идти в крипту или серебро массово?
это ложный ход конем?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:54
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:50
Откуда взяться уменьшению? Ставка ФРС без изменений 0,25%, ЕЦБ вообще по нолям, потолок госдолга подняли. CPI инфляция уже 6,8% на ноябрь, а в 2,6% официальный прогноз Y2Y на Q4 2022 слабо верится. Значит, скоро будут вбрасывать ликвидность. Даже если феды начнут с марта повышать ставку, вряд ли всё будет так, как они рисуют.
Что точно будет падать, так это гривна при такой бездарной монетарной и экономической политике, но это отдельная тема.
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