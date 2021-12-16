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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 18:41

Интересно, на этот EV продукт тоже можно налоговый кредит американцам поиметь?
https://shop.tesla.com/product/cyberquad-for-kids
San
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 06:11

есть аналитика по ставке ФРС 14 числа? что будет дед говорить?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:30

почему сейчас небольшой обвал акций и индексов США? наздака.

будут ли идти в крипту или серебро массово?

это ложный ход конем?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:54

  proftpd66 написав:почему сейчас небольшой обвал акций и индексов США? наздака.

будут ли идти в крипту или серебро массово?

это ложный ход конем?

есть у меня подозрение, что при уменьшении ликвидности будут падать и драгметаллы вместо с фондой, а крипта вообще в пол и под плинтус залезет
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:50

  user412 написав:
  proftpd66 написав:почему сейчас небольшой обвал акций и индексов США? наздака.

будут ли идти в крипту или серебро массово?

это ложный ход конем?

есть у меня подозрение, что при уменьшении ликвидности будут падать и драгметаллы вместо с фондой, а крипта вообще в пол и под плинтус залезет

Откуда взяться уменьшению? Ставка ФРС без изменений 0,25%, ЕЦБ вообще по нолям, потолок госдолга подняли. CPI инфляция уже 6,8% на ноябрь, а в 2,6% официальный прогноз Y2Y на Q4 2022 слабо верится. Значит, скоро будут вбрасывать ликвидность. Даже если феды начнут с марта повышать ставку, вряд ли всё будет так, как они рисуют.

Зображення

Что точно будет падать, так это гривна при такой бездарной монетарной и экономической политике, но это отдельная тема.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:26

phantom_systems сейчас ликвидности море но не только Федрезерв ее генерирует. Если присмотреться то куча центробанков по периферии начали подымать ставочки. Фед и европейский центробанк пока не подымают ставку но в Штатах уже выкуп прикручивают.
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:37

Что это за куча? У японцев без изменений, короткие бонды -0,1%, длинные по нолям. У британцев 0.1% base rate. У швейцарцев вообще -0,75%. Судьба разных зимбабве мало напрягает.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:06

пока Зимбабве, Россия, Бразилия, Мексика, Украина .. у Турции высоко
а США только готовится и выкуп сворачивает
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03

  user412 написав:пока Зимбабве, Россия, Бразилия, Мексика, Украина .. у Турции высоко
а США только готовится и выкуп сворачивает


я не знаю как будет, но мне не понятно:

если инфляция 6+, но ставка 0, максимум будет 1% и через 2 года 2%.

то куда инвесторы пойдут?

бонды 10-30 лет НЕ растут, а даже падения
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 17 гру, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:04

+
Bank of America -2.34%

вслед на бондам, но вырос индекс бакса. +0.14%
proftpd66
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