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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 06 гру, 2021 18:41
Интересно, на этот EV продукт тоже можно налоговый кредит американцам поиметь?
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:30
почему сейчас небольшой обвал акций и индексов США? наздака.
будут ли идти в крипту или серебро массово?
это ложный ход конем?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:54
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:50
Откуда взяться уменьшению? Ставка ФРС без изменений 0,25%, ЕЦБ вообще по нолям, потолок госдолга подняли. CPI инфляция уже 6,8% на ноябрь, а в 2,6% официальный прогноз Y2Y на Q4 2022 слабо верится. Значит, скоро будут вбрасывать ликвидность. Даже если феды начнут с марта повышать ставку, вряд ли всё будет так, как они рисуют.
Что точно будет падать, так это гривна при такой бездарной монетарной и экономической политике, но это отдельная тема.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:26
phantom_systems сейчас ликвидности море но не только Федрезерв ее генерирует. Если присмотреться то куча центробанков по периферии начали подымать ставочки. Фед и европейский центробанк пока не подымают ставку но в Штатах уже выкуп прикручивают.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:37
Что это за куча? У японцев без изменений, короткие бонды -0,1%, длинные по нолям. У британцев 0.1% base rate. У швейцарцев вообще -0,75%. Судьба разных зимбабве мало напрягает.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:06
пока Зимбабве, Россия, Бразилия, Мексика, Украина .. у Турции высоко
а США только готовится и выкуп сворачивает
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03
я не знаю как будет, но мне не понятно:
если инфляция 6+, но ставка 0, максимум будет 1% и через 2 года 2%.
то куда инвесторы пойдут?
бонды 10-30 лет НЕ растут, а даже падения
растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 17 гру, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:04
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Bank of America -2.34%
вслед на бондам, но вырос индекс бакса. +0.14%
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