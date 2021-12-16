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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:59

  proftpd66 написав:я не знаю как будет, но мне не понятно:

если инфляция 6+, но ставка 0, максимум будет 1% и через 2 года 2%.

то куда инвесторы пойдут?

бонды 10-30 лет НЕ растут, а даже падения
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.

Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности.
При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа.
Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики.
Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей.
Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:08

user412

я имел ввиду не просто крипту. А защитные активы:
Крипта
Серебро
и т.д.

Крипта может упасть, если спекули перестанут спекулиль криптой, но сейчас все наоборот идет
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:12

  phantom_systems написав:Что это за куча? У японцев без изменений, короткие бонды -0,1%, длинные по нолям. У британцев 0.1% base rate. У швейцарцев вообще -0,75%. Судьба разных зимбабве мало напрягает.

Банк Англії підняв до 0.25%
Перший з розвинених ринків
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:23

  user412 написав:
  proftpd66 написав:я не знаю как будет, но мне не понятно:

если инфляция 6+, но ставка 0, максимум будет 1% и через 2 года 2%.

то куда инвесторы пойдут?

бонды 10-30 лет НЕ растут, а даже падения
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.

Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности.
При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа.
Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики.
Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей.
Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.



вот уже есть посредник wirex
что думаете, якобы она автоматически при оплатах переводит крипту в гривну по курсу и можно использовать при оплатах.

Кто-то пользовался ?
https://news.finance.ua/ru/news/-/505433/finteh-kompaniya-wirex-zapuskaet-produkt-v-ukraine-kak-zaregistrirovat-svoj-kripto-akkaunt

Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Raymond
 
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