растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.
Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности. При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа. Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики. Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей. Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.
растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.
Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности. При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа. Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики. Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей. Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.
вот уже есть посредник wirex что думаете, якобы она автоматически при оплатах переводит крипту в гривну по курсу и можно использовать при оплатах.