Libo написав:

zРадио написав: airmax78 написав: Интересно что в прогнозе Кухара ни слова о ценах на газ и их влиянии на украинскую экономику Интересно что в прогнозе Кухара ни слова о ценах на газ и их влиянии на украинскую экономику



Да неужели? Кухар(ка) выше всего этого, а ты только понял...



Да неужели? Кухар(ка) выше всего этого, а ты только понял...

Кухарка в вопросах экономики это ты. Если бы был умнее Кухара, то сидел бы в его кресле, а не в задрипаной окраиной панельке с одним туалетом.По существу кондитерского вопроса докладываю следующее:Энергоносители подорожали во всем мире. Это тоже фактор нынешней глобальной высокой инфляции. Как решается этот вопрос? ЦБ печатают бумажное бабло, раздают вашим работодателям, ваши работодатели раздают его вам в виде повышенной з/п, а вы будете покупать конфеты по новой цене. Вы и раньше не объедались конфетами, и сейчас не откажете себе если очень приспичит. Кто-то смотрит в магазине на цену сладостей в магазине, когда хочется или надо их купить? Я вас умоляю ... Цена на конфеты и крупы это тема для разговоров с бабушками на лавочках под подъездами.Тот же Кухар в этом видео вам показывает, что в 2015-2016 у вас з/п была $150, а сейчас уже $915. Неужели стало не хватать на конфеты? Га?