растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.
Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности. При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа. Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики. Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей. Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.
растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.
Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности. При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа. Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики. Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей. Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.
вот уже есть посредник wirex что думаете, якобы она автоматически при оплатах переводит крипту в гривну по курсу и можно использовать при оплатах.
airmax78 написав:Интересно что в прогнозе Кухара ни слова о ценах на газ и их влиянии на украинскую экономику
Да неужели? Кухар(ка) выше всего этого, а ты только понял...
Кухарка в вопросах экономики это ты. Если бы был умнее Кухара, то сидел бы в его кресле, а не в задрипаной окраиной панельке с одним туалетом. По существу кондитерского вопроса докладываю следующее: Энергоносители подорожали во всем мире. Это тоже фактор нынешней глобальной высокой инфляции. Как решается этот вопрос? ЦБ печатают бумажное бабло, раздают вашим работодателям, ваши работодатели раздают его вам в виде повышенной з/п, а вы будете покупать конфеты по новой цене. Вы и раньше не объедались конфетами, и сейчас не откажете себе если очень приспичит. Кто-то смотрит в магазине на цену сладостей в магазине, когда хочется или надо их купить? Я вас умоляю ... Цена на конфеты и крупы это тема для разговоров с бабушками на лавочках под подъездами. Тот же Кухар в этом видео вам показывает, что в 2015-2016 у вас з/п была $150, а сейчас уже $915. Неужели стало не хватать на конфеты? Га?
вторичка по Зрадийских графиках 5-7% рост. Стройки сверх рискованные 100%
Вам не потрібно відкривати рахунок в іноземного брокера, отримувати E-ліміт і відправляти SWIFT-переказ за кордон. Тут все набагато простіше — купити акції можна безпосередньо з гривневої платіжної картки в цифровому банку, оскільки угода проходить в Україні і продавцем акцій є безпосередньо Альфа-Банк.
Якщо ви вже записалися на пілот, починаючи з 28 грудня оновлюєте і заходите в Sense, до розділу “Продукти”, клікаєте на “Інвестиції” — “Купити акції”, вибираєте необхідну акцію і натискаєте “Купити”.
На старті будуть доступними акції 30 провідних американських компаній, які мають інвестиційний рейтинг не нижче ВВВ і офіційно допущені до обігу на українському фондовому ринку. А це Amazon, Caterpillar, Bank of America, Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Nike, Merck&Co, Paypal, PepsiCo, P&G, Starbucks, Pfizer Inc та інші. У перспективі список доступних інструментів буде розширюватися. Готові приймати ваші пропозиції в Телеграм-чаті.
Купляти можна починаючи з однієї акції за ціною від 1000 гривень. Ціни на акції відповідають котируванням на міжнародних біржах, при цьому всі розрахунки проводяться у гривні за комерційним курсом АБУ.
З приємного — до 1 березня не буде комісії на купівлю/продаж акцій. З 1 березня комісія — 0,40% від суми угоди.