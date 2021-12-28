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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:59

  proftpd66 написав:я не знаю как будет, но мне не понятно:

если инфляция 6+, но ставка 0, максимум будет 1% и через 2 года 2%.

то куда инвесторы пойдут?

бонды 10-30 лет НЕ растут, а даже падения
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.

Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности.
При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа.
Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики.
Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей.
Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:08

user412

я имел ввиду не просто крипту. А защитные активы:
Крипта
Серебро
и т.д.

Крипта может упасть, если спекули перестанут спекулиль криптой, но сейчас все наоборот идет
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:12

  phantom_systems написав:Что это за куча? У японцев без изменений, короткие бонды -0,1%, длинные по нолям. У британцев 0.1% base rate. У швейцарцев вообще -0,75%. Судьба разных зимбабве мало напрягает.

Банк Англії підняв до 0.25%
Перший з розвинених ринків
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:23

  user412 написав:
  proftpd66 написав:я не знаю как будет, но мне не понятно:

если инфляция 6+, но ставка 0, максимум будет 1% и через 2 года 2%.

то куда инвесторы пойдут?

бонды 10-30 лет НЕ растут, а даже падения
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

растет золота и немного и серебро. Почему уверенность в том что крипта упадет? Она может упасть вслед на фондой, но будет как защитный актив через время.

Мое субъективное мнение: крипта не может быть активом - это "тюльпаномания", а стоит она что-то потому, что в нее верят и в мире куча ликвидности.
При текущей технологии крипта с трудом и неэффективно выполняет основные функции денег, а именно она плохой посредник в обращении товаров и никудышнее средство платежа.
Временные и вычислительные затраты на транзакцию слишком велики.
Наш СЭП Нацбанка Украины обрабатывает в сутки более миллиона платежей (вроде среднесуточный 1,7 млн). Процессинг VISA обрабатывает более 50 тысяч транзакций в секунду.Сеть Bitcoin – около 300 тысяч транзакций в сутки и около 700 тысяч подтвержденных платежей.
Не вижу как быстро осуществлять массовые платежи криптовалютой без клирингового посредника.



вот уже есть посредник wirex
что думаете, якобы она автоматически при оплатах переводит крипту в гривну по курсу и можно использовать при оплатах.

Кто-то пользовался ?
https://news.finance.ua/ru/news/-/505433/finteh-kompaniya-wirex-zapuskaet-produkt-v-ukraine-kak-zaregistrirovat-svoj-kripto-akkaunt

Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:58

Кити S&P 500

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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:11

  proftpd66 написав:user412

я имел ввиду не просто крипту. А защитные активы:
Крипта
Серебро
и т.д.

Крипта может упасть, если спекули перестанут спекулиль криптой, но сейчас все наоборот идет

Как-то пробовал накладывать графики серебра и золота на биржевые индексы на период во время краха доткомов 2000 и ипотечного кризиса 2008.
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user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:10

Re: Идеи для торговли на рынках США

Совсем что-то Тесла прихворала. И Nio и Rivian.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 01:11

  Libo написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Интересно что в прогнозе Кухара ни слова о ценах на газ и их влиянии на украинскую экономику


Да неужели? Кухар(ка) выше всего этого, а ты только понял...


Кухарка в вопросах экономики это ты. Если бы был умнее Кухара, то сидел бы в его кресле, а не в задрипаной окраиной панельке с одним туалетом.
По существу кондитерского вопроса докладываю следующее:
Энергоносители подорожали во всем мире. Это тоже фактор нынешней глобальной высокой инфляции. Как решается этот вопрос? ЦБ печатают бумажное бабло, раздают вашим работодателям, ваши работодатели раздают его вам в виде повышенной з/п, а вы будете покупать конфеты по новой цене. Вы и раньше не объедались конфетами, и сейчас не откажете себе если очень приспичит. Кто-то смотрит в магазине на цену сладостей в магазине, когда хочется или надо их купить? Я вас умоляю ... Цена на конфеты и крупы это тема для разговоров с бабушками на лавочках под подъездами. :?
Тот же Кухар в этом видео вам показывает, что в 2015-2016 у вас з/п была $150, а сейчас уже $915. Неужели стало не хватать на конфеты? Га? :lol:


вторичка по Зрадийских графиках 5-7% рост.
Стройки сверх рискованные 100%


Акции на 400% годовых слабо?

proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:14

https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/4411873917202-Акции-каких-компаний-можно-приобрести-в-Sense-SuperApp-Можно-ли-приобрести-ОВГЗ-ETF-Pre-IPO-

Вам не потрібно відкривати рахунок в іноземного брокера, отримувати E-ліміт і відправляти SWIFT-переказ за кордон. Тут все набагато простіше — купити акції можна безпосередньо з гривневої платіжної картки в цифровому банку, оскільки угода проходить в Україні і продавцем акцій є безпосередньо Альфа-Банк.

Якщо ви вже записалися на пілот, починаючи з 28 грудня оновлюєте і заходите в Sense, до розділу “Продукти”, клікаєте на “Інвестиції” — “Купити акції”, вибираєте необхідну акцію і натискаєте “Купити”.

На старті будуть доступними акції 30 провідних американських компаній, які мають інвестиційний рейтинг не нижче ВВВ і офіційно допущені до обігу на українському фондовому ринку. А це Amazon, Caterpillar, Bank of America, Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Nike, Merck&Co, Paypal, PepsiCo, P&G, Starbucks, Pfizer Inc та інші. У перспективі список доступних інструментів буде розширюватися. Готові приймати ваші пропозиції в Телеграм-чаті.

Купляти можна починаючи з однієї акції за ціною від 1000 гривень. Ціни на акції відповідають котируванням на міжнародних біржах, при цьому всі розрахунки проводяться у гривні за комерційним курсом АБУ.

З приємного — до 1 березня не буде комісії на купівлю/продаж акцій. З 1 березня комісія — 0,40% від суми угоди.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:35

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Ukrainian написав:На старті будуть доступними акції 30 провідних американських компаній, які мають інвестиційний рейтинг не нижче ВВВ

А может кто то ссылку дать на первоисточник где можно изучить инвестиционные рейтинги компаний снп?
Первая страница гугла не знает что такое бывает...
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