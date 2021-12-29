комиссии там отличные:) как раз для трейдеров
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:32
Re: Идеи для торговли на рынках США
комиссии там отличные:) как раз для трейдеров
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:47
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:54
Re: Идеи для торговли на рынках США
где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день
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