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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:32

Re: Идеи для торговли на рынках США

комиссии там отличные:) как раз для трейдеров

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:47

  airmax78 написав:Совсем что-то Тесла прихворала.


Вчера папа Маск закончил запланированную распродажу.
1-5 января данные по 4-му кварталу. Рекордные.
Идем на полторы тыщи. :shock:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:54

Re: Идеи для торговли на рынках США

где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:18

  PrimusInterPares написав:где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день

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А что у алибабы высокая волатильность?
R01
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:23

  Михалыч написав:Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год

https://drive.google.com/drive/folders/ ... VMoTqIDPY5


Specifically, we are projecting the lowest 10-year annualized returns for global equities since the early 2000s. We expect the lowest ones in the U.S. (2.3%–4.3% per year), with more attractive expected returns for non-U.S. developed markets (5.3%–7.3%) and, to a lesser degree, emerging markets (4.2%–6.2%). The outlook for the global equity risk premium is still positive but lower than we expected last year, with total returns expected in the range of 2 to 4 percentage points over bond returns.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:39

  PrimusInterPares написав:где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день

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Хм.. это после падения бабы почти в 3 раза? Он запросто может удвоиться
San
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:40

Re: Идеи для торговли на рынках США

R01 написав:
  PrimusInterPares написав:где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день

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А что у алибабы высокая волатильность?
у кока колы 13, у бабы 52+, тесла 58

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:41

Re: Идеи для торговли на рынках США

San написав:
  PrimusInterPares написав:где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день

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Хм.. это после падения бабы почти в 3 раза? Он запросто может удвоиться
он запросто может и сделать x10 на горизонте 5 лет

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PrimusInterPares
 
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