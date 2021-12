Додано: Чет 30 гру, 2021 17:23

Михалыч написав: Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год



https://drive.google.com/drive/folders/ ... VMoTqIDPY5 Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год

Specifically, we are projecting the lowest 10-year annualized returns for global equities since the early 2000s. We expect the lowest ones in the U.S. (2.3%–4.3% per year), with more attractive expected returns for non-U.S. developed markets (5.3%–7.3%) and, to a lesser degree, emerging markets (4.2%–6.2%). The outlook for the global equity risk premium is still positive but lower than we expected last year, with total returns expected in the range of 2 to 4 percentage points over bond returns.