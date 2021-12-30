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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:32
комиссии там отличные:) как раз для трейдеров
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PrimusInterPares
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:47
airmax78 написав:
Совсем что-то Тесла прихворала.
Вчера папа Маск закончил запланированную распродажу.
1-5 января данные по 4-му кварталу. Рекордные.
Идем на полторы тыщи.
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Libo
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:54
где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день
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PrimusInterPares
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:18
PrimusInterPares написав:
где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день
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А что у алибабы высокая волатильность?
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R01
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:23
Specifically, we are projecting the lowest 10-year annualized returns for global equities since the early 2000s. We expect the lowest ones in the U.S. (2.3%–4.3% per year), with more attractive expected returns for non-U.S. developed markets (5.3%–7.3%) and, to a lesser degree, emerging markets (4.2%–6.2%). The outlook for the global equity risk premium is still positive but lower than we expected last year, with total returns expected in the range of 2 to 4 percentage points over bond returns.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:39
PrimusInterPares написав:
где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день
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Хм.. это после падения бабы почти в 3 раза? Он запросто может удвоиться
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San
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:40
R01 написав: PrimusInterPares написав:
где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день
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А что у алибабы высокая волатильность?
у кока колы 13, у бабы 52+, тесла 58
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PrimusInterPares
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:41
San написав: PrimusInterPares написав:
где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день
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Хм.. это после падения бабы почти в 3 раза? Он запросто может удвоиться
он запросто может и сделать x10 на горизонте 5 лет
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PrimusInterPares
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