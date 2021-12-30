R01 написав:у кока колы 13, у бабы 52+, тесла 58PrimusInterPares написав:R01 написав:[quote="5365174:PrimusInterPares"]где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
А что у алибабы высокая волатильность?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
52 это не высокая[/quote]ну, вам виднее
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk