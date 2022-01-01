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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

R01 написав:
  PrimusInterPares написав:
R01 написав:[quote="5365174:PrimusInterPares"]где то читал , что сейчас выгодно продавать волатильность, но не Vix. А продавать опционы с высокой волатильностью и держать хэдж в акциях. пока пробую на Алибабе, довольно не плохо продавать коллы в зеленый день

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А что у алибабы высокая волатильность?
у кока колы 13, у бабы 52+, тесла 58

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52 это не высокая[/quote]ну, вам виднее :)

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:56

Що рік 2022
Нам готує? Корекція/ крах чи продовження ралі ?
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https://i.imgur.com/3FEW7Z5.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 08:58

  Ukrainian написав:Що рік 2022
Нам готує? Корекція/ крах чи продовження ралі ?


В январе будет хороший рост. В целом год будет таким же. 8)
Libo
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