Игорь написав:Libo, какие 5-10 позиций Вам видятся самыми перспективным на отрезке 2 месяцев.
Играть в такой короткий срок с голубыми фишками опасно и много за 2 месяца они уже не дадут. Если расчитывать остаться в них на более длительный период, то я бы взял из этого Deere, Caterpillar, Apple, Microsoft, UPS. На двухмесячный срок я бы брал хайповые акции EV сектора, которые запускают новые производства, модели, обещают хорошую отчетность и т.д. Прошлый год был тяжелым для некоторых из них. Может опять прийти на их улицу движуха.
Visa стоит 46 годовых прибылей, 19 годовых выручек.. даже по форвардной оценке на будущий год 25 годовых прибылей.. оочень дорого а учитывая, что весь земной шарик уже окучили и есть куча конкурентов https://finviz.com/quote.ashx?t=V&p=m&tas=0
user412 написав:Visa стоит 46 годовых прибылей, 19 годовых выручек.. даже по форвардной оценке на будущий год 25 годовых прибылей.. оочень дорого а учитывая, что весь земной шарик уже окучили и есть куча конкурентов https://finviz.com/quote.ashx?t=V&p=m&tas=0
Исторически мы в области красного кружочка, 2015 год. Бедная нефть Рынкам реально по плохело не от роста ставки, Амазону или Эплу кредитный капитал не нужен, а проблемы закусочной в Пенсильвании никого не волнуют. Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.
Так что S&P500 на 7000, а там и коррекцию в 15% изобразить можно