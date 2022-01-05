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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 317318319320>
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 23:09

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 23:33

  Игорь написав:Libo, какие 5-10 позиций Вам видятся самыми перспективным на отрезке 2 месяцев.


Играть в такой короткий срок с голубыми фишками опасно и много за 2 месяца они уже не дадут.
Если расчитывать остаться в них на более длительный период, то я бы взял из этого Deere, Caterpillar, Apple, Microsoft, UPS.
На двухмесячный срок я бы брал хайповые акции EV сектора, которые запускают новые производства, модели, обещают хорошую отчетность и т.д. Прошлый год был тяжелым для некоторых из них. Может опять прийти на их улицу движуха.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 22:00

  user412 написав:
  Ukrainian написав:
  user412 написав:все ооочень дорого

Visa ? PayPal?

Visa стоит 46 годовых прибылей, 19 годовых выручек..
даже по форвардной оценке на будущий год 25 годовых прибылей.. оочень дорого
а учитывая, что весь земной шарик уже окучили и есть куча конкурентов
https://finviz.com/quote.ashx?t=V&p=m&tas=0

PayPal та же история.. очень дорого..
https://finviz.com/quote.ashx?t=PYPL&ty=c&ta=1&p=d

Тоді intel
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 22:30

  Ukrainian написав:
  user412 написав:Visa стоит 46 годовых прибылей, 19 годовых выручек..
даже по форвардной оценке на будущий год 25 годовых прибылей.. оочень дорого
а учитывая, что весь земной шарик уже окучили и есть куча конкурентов
https://finviz.com/quote.ashx?t=V&p=m&tas=0

PayPal та же история.. очень дорого..
https://finviz.com/quote.ashx?t=PYPL&ty=c&ta=1&p=d

Тоді intel

У Интела фэйл с Alder Lake на фоне успеха AMD Zen 3 и сомнительные перспективы с запуском Arc GPUs в Q1 2022
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 23:35

@elonmusk

Let's make the roaring 20's happen.

Tesla, Inc. (TSLA)

$1,199.78 +$143.00 (+13.53%)

In Musk We Trust :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:39

есть ли прогнозы еще?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:58

  proftpd66 написав:есть ли прогнозы еще?

Вибирай до смаку
https://drive.google.com/drive/folders/ ... VMoTqIDPY5
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:56

почему сейчас фонда валится?

10, 20 30 лет в норме
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 09:32

  proftpd66 написав:почему сейчас фонда валится?

10, 20 30 лет в норме

Обсуждают способы ужесточения монетарной политики:
-уменьшить выкуп
-поднять ставку
-продавать с баланса ФРС активы

Исторически мы в области красного кружочка, 2015 год. Бедная нефть
Рынкам реально по плохело не от роста ставки, Амазону или Эплу кредитный капитал не нужен, а проблемы закусочной в Пенсильвании никого не волнуют.
Шатать стало, когда ФРС начал продавать с баланса активы на фоне фактического роста ставки.
Зображення

Так что S&P500 на 7000, а там и коррекцию в 15% изобразить можно :lol:
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:16

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:продавать с баланса ФРС активы


Там баланс такий немаленький.
Officials also are considering an earlier timetable for shrinking their $8.76 trillion bond portfolio

Два питання
1. Купили б 30 річки з ~2% ?
2. Що трапиться з цінами бондів коли фед продасть частину своїх 8.76 трильйонів ?
Ukrainian
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