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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:36

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:продавать с баланса ФРС активы


Там баланс такий немаленький.
Officials also are considering an earlier timetable for shrinking their $8.76 trillion bond portfolio

Два питання
1. Купили б 30 річки з ~2% ?
2. Що трапиться з цінами бондів коли фед продасть частину своїх 8.76 трильйонів ?

Баланс не маленький, но Юаней, Евро напечатано больше.

Ответы на каверзные вопросы))
1. Да, планируем покупать в первом квартале этого года, ставка 2.5% будет за счастье.
2. Вопрос как продавать, за 1 день, конечно это двинет цены. На балансе ФРС 8.7Т бондов, при этом обратное РЕПО банков на 5.9Т под 0.05% годовых. Трежерей просто нехватает.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:42

Re: Идеи для торговли на рынках США

  user412 написав:но в целом все ооочень дорого и больше шансов потерять 50% заработав дивидендами 2%


А якщо розширити горизонт інвестування, наприклад, 1 рік і більше?
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Баланс не маленький, но Юаней, Евро напечатано больше.

Маєте інформацію скільки (трильйонів доларів)на балансі центробанку Китаю та Європи китайських та европейский бондів, відповідно ?
Порівняємо
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  #<1 ... 317318319320
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