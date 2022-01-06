Ukrainian написав:
Там баланс такий немаленький.
Officials also are considering an earlier timetable for shrinking their $8.76 trillion bond portfolio
Два питання
1. Купили б 30 річки з ~2% ?
2. Що трапиться з цінами бондів коли фед продасть частину своїх 8.76 трильйонів ?
Баланс не маленький, но Юаней, Евро напечатано больше.
Ответы на каверзные вопросы))
1. Да, планируем покупать в первом квартале этого года, ставка 2.5% будет за счастье.
2. Вопрос как продавать, за 1 день, конечно это двинет цены. На балансе ФРС 8.7Т бондов, при этом обратное РЕПО банков на 5.9Т под 0.05% годовых. Трежерей просто нехватает.